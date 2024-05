Comparte

Continúan las polémicas en torno al nuevo reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?, puesto que Fabio Agostini, a quien aún no se le ve en la transmisión, habría sido expulsado.

Todo esto, porque tuvo un conflicto con Luis Mateucci, ya que supuestamente le escupió agua en el rostro.

Esto, teniendo en consideración que el argentino en Tierra Brava le escupió dentro de su pote de Nutella.

A raíz de ello, desde la producción le ofrecieron al español renunciar o recibir una sanción económica por su actitud.

Tras ello, Agostini decidió retirarse de la competencia, mientras que Mateucci pudo seguir en el encierro.

En ese sentido, Pamela Díaz se refirió a ello en FM Dos y aseguró que todo esto sería “injusto”.

“Me parece injusto. Creo que cada canal se rige por un contrato y su línea editorial. Pero me parece que si alguien te tira un escupo a una Nutella, y te la comes, me imagino que es la misma multa que si alguien te lo hace en la cara, que también es una forma ordinaria, las dos. Horrible”, comenzó diciendo.

Finalmente, la “Fiera” sostuvo que su amigo debería regresar, ya que daba buen material para el programa “a mí me encantaría que volviera. Creo que, en esos tres, cuatro días que hizo, quedó la cagá. Pasó de todo”.